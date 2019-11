Vrouw rookt sigaretje tijdens opkuis café Torengalm en krijgt 1.435 euro boete: “Dit is een heksenjacht” Frank Eeckhout

24 november 2019

10u50 163 Herzele 1.435 euro. Dat moet Dirk Vlaeminck ophoesten nadat inspecteurs van de FOD Volksgezondheid zijn vrouw betrapten met een sigaret toen ze het café opruimde. “De deur was nochtans vast, maar blijkbaar hebben de inspecteurs dat gezien door gewoon binnen te gluren. Dat is een pure heksenjacht", vloekt Dirk.

“We gaan nog een keer naar café Torengalm in Herzele", moeten de inspecteurs van de FOD Volksgezondheid denken als ze nog maar eens de baan opgaan het het rookverbod in de horeca te controleren. Al acht keer werd Dirk Vlaeminck beboet omdat hij de klanten laat roken in zijn café. “Het gaat om bedragen van 400 tot 1.500 euro. Dat geld kwam wel telkens uit een pot want ik liet mijn klanten wat kleingeld in een fles steken als ze binnen rookten. Aan de achtste veroordeling, in december 2017, hing ook een verplichte maand sluiting vast. Daar bovenop kreeg ik een boete van 3.000 euro. Sindsdien staan er geen asbakken meer in het café. En ondertussen hebben we onze keuken omgebouwd tot rookruimte. Ik had mijn lesje toen wel geleerd", vertelt cafébaas Dirk Vlaeminck.

Afterparty

Nog steeds krijgen Dirk en vrouw Christa De Vuyst met de regelmaat van de klok inspecteurs over de vloer. “Vroeger ging ik met hen in discussie. Nu praat ik niet meer met hen en laat hen gewoon rondkijken. Steeds moeten ze afdruipen omdat ze mij niet meer kunnen pakken", gaat Dirk verder. Tot deze zomer. “Wij verzorgen de catering voor de Burchtconcerten in Herzele en sluiten ons café dan tussen 19 en 22.30 uur. Daarna vindt bij ons de afterparty plaats. Mijn vrouw maakt van die paar uren sluiting gebruik om het café op te ruimen en wat tafels en stoelen weg te halen. Tijdens zo’n sluiting stonden er plots twee vrouwen door het raam te gluren. Mijn vrouw ging zeggen dat we pas om 22.30 uur terug open gingen maar het kwaad was al geschied. Het bleken inspecteurs te zijn en ze hadden mijn vrouw in het café opgemerkt met een sigaret in de hand. Ze kwamen ook nog eens terug tijdens de afterparty maar konden toen niemand betrappen. Al maakten ze wel een opmerking over de jetons op de sigarettenautomaat.”

Excuses

Dirk schreef een vriendelijke brief naar de FOD Volksgezondheid waarin hij zich excuseerde en nog eens duidelijk maakte dat het café gesloten was toen de inspecteurs door het raam gluurden. Maar dat mocht niet baten. “Ik had een kleine boete verwacht maar toch geen 1.435 euro. Het is duidelijk dat de FOD Volksgezondheid ons viseert en een heksenjacht voert om ons zoveel mogelijk geld af te troggelen. Nooit heb ik geklaagd over de boetes en de verplichte sluiting. Dat was volledig onze fout en dus terecht. Maar dit is pure broodroof en afzetterij", zegt Dirk misnoegd.