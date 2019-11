Vrije Basisschool Herzele geeft aftrap voor de Rode Neuzen Dag op trappenloop in Brussel Frank Eeckhout

08 november 2019

13u31 2 Herzele Met haar deelname aan de trappenloop in Brussel heeft Vrije Basisschool Herzele de aftrap gegeven voor Rode Neuzen Dag.

Tijdens de Belfius trappenloop werden 34 verdiepingen of 696 treden beklommen met 500 andere jongeren en leerkrachten. Boven konden de zesdeklassers skyhigh uithijgen met een adembenemend uitzicht over Brussel. “Deze trappenloop leverde 625 euro op. Dat bedrag gaat integraal naar projecten op school die het psychisch welbehagen van de kinderen ten goede komt. Op de speelplaats werd immers een kindvriendelijke en rustige plek ingericht voor kinderen die nood hebben aan een rustig moment tijdens de recreatie", laat directeur Fabian Mory weten. De uitstap naar Brussel werd gecombineerd met een bezoek aan het Vlaams parlement. De leerlingen kregen er deskundige uitleg van Vlaams parlementslid én Herzelenaar Carina Van Cauter en mochten er plaatsnemen in de zitjes van de verkozen parlementsleden.