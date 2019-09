Vrije basisschool Herzele gaat sportieve toer op Frank Eeckhout

20 september 2019

15u03 5 Herzele Ter gelegenheid van de ‘Dag van de Sportclub’ werden alle leerlingen van de vrije basisschool Herzele gevraagd om in de outfit van hun sportclub naar school te komen.

Heel wat leerlingen gaven gevolg aan deze oproep . De speelplaats toonde een bonte mengeling van enthousiaste sportieve kinderen in verschillende sportoutfits. Er volleyballers, voetballers, judoka’s, dansers, basketballers… In de klassen vertelden ze over hun sportclub en hier en daar gaven ze ook een demonstratie. De vrije basisschool zet ook dit jaar terug in op sport zowel tijdens de bewegingslessen als tijdens de buitenschoolse activiteiten: interscholensport, kennismakingslessen en demonstraties van externe sportclubs op school, extra sportdagen voor kleuters en leerlingen en een fietsdag.