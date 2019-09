Vrije basisschool Borsbeke zet elke maand ander schoeisel in de kijker Frank Eeckhout

10 september 2019

12u04 1 Herzele De leerlingen van Vrije Basisschool Borsbeke trokken deze week hun pantoffels aan om naar school te komen.

‘Stap je mee’ is het jaarthema waarmee het schooljaar in de Vrije basisschool van Borsbeke werd ingestapt. Elke maand staat een ander soort schoeisel in de kijker dat telkens verwijst naar een onderliggende gedachte. In de maand september zijn dat pantoffels. De slogan daarbij luidt ‘Schuif je voeten onder tafel! Voel je welkom!’ Om die slogan kracht bij te zetten mochten de kinderen op maandag op pantoffels naar school komen. De volgende maanden is er ook nog aandacht voor dialoog met vreemde culturen, anders zijn, relaxatie, opkomen voor elkaar, veerkracht, duurzaamheid en rechtvaardigheid.