Vrachtwagen komt met achterkant in gracht terecht en veroorzaakt verkeershinder Koen Baten

07 juli 2020

18u20 0 Steenhuize-Wijnhuize Op de N42 in Steenhuize-Wijnhuize is dinsdag rond 17 uur een vrachtwagen in een gracht geschoven. Hoe het ongeval op de Gentweg kon gebeuren is niet duidelijk, mogelijk kreeg hij een klapband waardoor zijn vrachtwagen begon te slingeren.

De bestuurder van de vrachtwagen reed in de richting van Geraardsbergen toen hij plots begon te slingeren en de lading in de gracht terecht kwam. Hij kon zijn weg niet meer verder zetten. Het ongeval - dat midden in de spits gebeurde - veroorzaakte heel wat verkeershinder. De politie kwam ter plaatse om alles in goede banen te leiden. Niemand raakte gewond.