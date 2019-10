Vrachtwagen en auto botsen frontaal op N42 Frank Eeckhout

04 oktober 2019

16u47 15 Herzele Ter hoogte van ‘t Schipken op de N42/Gentweg in Sint-Lievens-Esse zijn vrijdagnamiddag omstreeks 15.45 uur een vrachtwagen en personenwagen frontaal op elkaar gebotst.

De vrachtwagen reed in de richting van Zottegem. Net voor het kruispunt met de Schipstraat werd hij links vooraan aangereden door een wagen die uit de andere richting kwam. Door de klap werd de personenwagen weggeslingerd. De bestuurder van de personenwagen verklaarde dat hij in slaap was gevallen en daardoor afweek van zijn rijvak. Hij werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval raakte de N42 versperd in beide richtingen. Het verkeer werd over de parking van een naastgelegen buurtwinkel geleid.