Vliegtuig defect. Weekendje Malaga wordt vijfdaagse: “Hopelijk kunnen we deze namiddag vertrekken” Frank Eeckhout

03 december 2019

08u47 0 Herzele Een weekendje Malaga is voor Glenn Van Rijckeghem en Deborah De Naeyer uit Herzele voorlopig al een vijfdaagse geworden. “Het vliegtuig van Brussels Airlines waarmee we moeten terugkeren staat al sinds zondag in panne. En de communicatie hierover laat te wensen over. Nu is ons beloofd dat we dinsdag om 15 uur kunnen terugvliegen", vertelt Glenn.

Er even tussenuit om de batterijen op te laden voor de eindejaarsperiode dachten Glenn en Deborah toen ze een tijdje geleden een weekendje Malaga boekten. Deborah is schoonheidsspecialiste en heeft een eigen zaak in Herzele, Glenn is brandweerman in Gent en helpt in zijn vrije uren mee in de zaak van Deborah. Deze week is er echter nog niet gewerkt bij Beauty & Relax Deborah want het koppel geraakt maar niet terug uit Malaga. “De rust die we tijdens het weekend vonden in Malaga heeft plaatsgemaakt voor stress. Toen we zondag om 13 uur klaarstonden om op te stijgen, maakte het vliegtuig plots rechtsomkeer richting gate. De piloot meldde dat er problemen waren en dat de crew extra tests moest uitvoeren. Om 14.39 uur kregen we dan te horen dat we terug moesten afstappen. In de vertrekhal kon niemand ons verdere uitleg geven. We kregen een bonnetje van 12 euro om iets te eten en om 17 uur werden we met een bus naar een hotel gebracht om de nacht door te brengen. Op weg naar het hotel kregen we een sms waarin stond dat de vlucht maandag om 13 uur zou vertrekken", vertelt Glenn.

Vol goede moed trokken Glenn en Deborah maandag om 11 uur al naar de luchthaven van Malaga. Maar opnieuw kon hun vliegtuig niet opstijgen. “Pas om 14.45 verscheen er op het scherm dat onze vlucht vertraagd was. Om 15.30 uur volgde de annulatie. In de vertrekhal ontstond er geroezemoes. Dat uitte zich al snel in wat heen en weer geroep. De Guardia Civil kwam zelfs tussenbeide om de gemoederen te bedaren. Opnieuw stond een bus klaar om ons naar een hotel te brengen. Bij het verlaten van de luchthaven moesten we voorbij de douane. Dat zorgde voor een probleem omdat we drank en andere spullen gekocht hadden in de taxfree shop. Gelukkig wilden ze de spullen terugnemen zodat we zonder problemen voorbij de douane konden stappen.”

Ondertussen proberen Deborah en Glenn er het beste van te maken. “Niet zonder eerst heel wat afspraken van klanten te annuleren. Maandagavond zijn we de stad nog eens ingetrokken om te gaan eten. Dinsdag worden we terug op de luchthaven verwacht. Om 15 uur zouden we moeten opstijgen maar ik zal het pas geloven als ons vliegtuig in de lucht hangt", geeft Deborah nog mee.

Brussels Airlines verontschuldigt zich voor de problemen en doet er alles aan om de gestrande reizigers zo snel mogelijk weer in België te krijgen. Een extra tegenvaller voor Brussels Airlines is dat Malaga momenteel een erg populaire bestemming is. “Alle vluchten zitten vol”, zegt woordvoerster Kim Daenen. Reizigers kunnen wel een compensatie aanvragen.