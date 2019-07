Vlaams Belang start lokale afdeling met jonge ploeg in ‘Iejzel’ KOEN MOREAU

09 juli 2019

19u15 4 Herzele Het lokale politieke landschap in de gemeente Herzele kleurt nog wat bonter. Voortaan is er ook een afdeling van Vlaams Belang te vinden.

In aanloop naar de Vlaamse Feestdag werd de lancering van een plaatselijke afdeling van Vlaams Belang bekend gemaakt. Eerste namen zijn alvast Glenn Schockaert (26), Jens Van Houdenhove (23), Eva De Clippel en Maarten van Liedekerke (15). Deze jongelingen namen het initiatief en staan duidelijk voor de jeugd en de toekomst.

“Bij de laatste verkiezingen haalde Vlaams Belang in Herzele - zonder lokale afdeling liefst 14%. Er is dus duidelijk potentieel en dat bewijzen de massale reacties die we krijgen”, geven de kersverse en ambitieuze nieuwe politici alvast mee. Meer info via de Facebookpagina ‘Vlaams Belang Herzele’. “En iedereen mag ons altijd via Facebook of in levende lijve aanspreken.”