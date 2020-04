Virtuele opendeurdag GBS De Vlindertuin Borsbeke Frank Eeckhout

15 april 2020

11u17 3 Herzele Geen opendeurdag op 24 april in GBS De Vlindertuin in Borsbeke. “Maar voor alle geïnteresseerden stellen we onze Vlindertuin nu al virtueel voor", zegt directeur Els De Durpel.

Er zijn dit schooljaar heel wat veranderingen gebeurd in de Vlindertuin Borsbeke. “De school werd uitgebreid en er kwamen nieuwe, veiliger ingangen voor de kinderen. Ondertussen is ook ons nieuw speelbos klaar. Dat konden we verwezenlijken door de vele actie voor Rode Neuzen. De digitale rondleiding kunnen jullie volgen op onze Facebookpagina GBS Groot Herzele", zegt Els De Durpel. Voor meer informatie kan je terecht op www.gbsherzele.be/vlindertuin of kan je mailen naar els.dedurpel@gbsherzele.be.