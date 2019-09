Vijf tips voor Open Monumentendag in de Denderstreek Frank Eeckhout

05 september 2019

16u18 8 Herzele Honderden monumenten in Vlaanderen zwaaien zondag, ter gelegenheid van Open Monumentendag, gratis de deuren open. Het grote publiek kan op die dag op een boeiende manier kennismaken met monumenten, landschappen, archeologische sites en mobiel erfgoed. ‘Kunst en entertainment’ is dit jaar het centrale thema. Ook in de Denderstreek valt heel wat te beleven. Wij pikken er vijf uit.

1. Geraardsbergen zet Sint-Bartholomeuskerk in de kijker

Op Open Monumentendag zet de Sint-Bartholomeuskerk haar deuren open van 14 tot 17 uur. De Erfgoedsprokkel neemt je mee op een wandeling doorheen de kerk en vertelt haar ontwikkeling. Je maakt er kennis met heel wat kunstwerken van Geraardsbergse en andere meesters, onder meer via het project Vlaamse meesters in Situ. De handige bezoekersgids is vanaf die dag in de kerk te verkrijgen en te downloaden op www.oost-vlaanderen.be/erfgoedsprokkels.

2. Wandelen, rondleidingen in kerk en bezoek oude brouwerij in Sint-Lievens-Houtem

Heemkunde Houtem organiseert om 9.30 uur en 15 uur rondleidingen in de kerk van Vlierzele. Natuurpunt Houtem neemt je mee voor een korte landschapswandeling doorheen de mooie smoorbeekvallei tussen Vlierzele en Zonnegem. De wandelingen starten om om 10.30 uur aan de Kerk in Vlierzele en om 14 uur aan de Oude brouwerij in Zonnegem. Vzw Oude Brouwerij van Zonnegem organiseert om 13, 15 en 17 uur rondleidingen op de site waarbij de brouwersactiviteiten tussen 1870 en 1970 worden toegelicht.

3. Bezoek de Sint-Martinuskerk en twee oude ambachten in Aalst

Twee kunstzinnige ambachten zetten hun deuren open: Smederij De Boeck in Baardegem en Kunstgieterij Van Geert in het Wijngaardveld. Beide heren gaan nog op de traditionele, ambachtelijke manier te werk om iets uit metaal te vervaardigen. In Sint-Martinuskerk hangt niet alleen een altaarschilderij van Rubens. Kunst vormt een belangrijk aspect bij de beleving van de kerk. En de voormalige rederijkerskamers van de ‘Catharinisten’ en de ‘Barbaristen’ hebben er een kapel met een altaar.

4. De Fonteintjesmolen in Ninove

De Vzw Fonteintjesmolen stelt nu het tweede jaar de molen open. Deze zeer archaïsch aandoende molen werd opgericht als volmolen in 1550. De molen is prachtig gelegen naast een natuurgebied, een unieke molenbiotoop en ankerplaats in het landschap, een kleine oase op 500 meter van de prachtige barokke Sint-Pieterskerk van Meerbeke. De pannenkoeken gemaakt met meel van de molen zijn een absolute aanrader. De rondleidingen door de molenaar en molengidsen zijn op maat van de bezoekers en de kinderen.

5. Drie werkende windmolens in Herzele

In Herzele is een bezoek aan Molen Ter Rijst in de Hoogstraat, Molen Te Rullegem in de Molenstraat en de Buysemolen in de Kamstraat zeker de moeite waard. In Molen Te Rullegem kan je zelfs deelnemen aan workshops. De molenaars staan klaar om de bezoekers te verwelkomen.