VIDEO. Burgemeester en schepen maken schilderij voor Rode Neuzen Dag Frank Eeckhout

27 november 2019

10u03 0 Herzele In GBS De Vlindertuin in Borsbeke hebben burgemeester Johan Van Tittelboom en schepen Benjamin Rogiers hun artistiek talent laten zien door een schilderwerk te maken. “Beide schilderijen worden tijdens de slotshow voor Rode Neuzen op school per opbod verkocht", zegt directeur Els De Durpel.

Gemeentelijke Basisschool De Vlindertuin in Borsbeke profileert zich al van begin dit school jaar als Rode Neuzen School. Vrijdag vindt op school de slotshow plaats voor deze actie en de school kan nog wat centen gebruiken om te doneren. Daarom daagde de school burgemeester Johan Van Tittelboom en schepen van Onderwijs Benjamin Rogiers uit om een schilderij te maken. Terwijl Benjamin Rogiers opteerde om de verfborstel te hanteren koos de burgemeester vooral voor de spuitbus. “Ik vind mijn werk best wel mooi. Het is abstracte kunst met een toets van dripping", knipoogt Van Tittelboom. Schepen Rogiers schilderde allemaal bollen met blije gezichtjes. “Mijn thema is ‘Erbij horen’ en dat komt toch wel terug in mijn werk", glimlacht hij. Vrijdagnamiddag kunnen ouders, grootouders en andere sympathisanten van de school bieden op de kunstwerkjes tijdens de slotshow.