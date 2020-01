Verteltent met jeugdauteur Guy Daniëls te gast in Vrije Basisschool Koen Moreau

09 januari 2020

18u08 3 Herzele De leerlingen van de Vrije Basisschool van Borsbeke kregen jeugdauteur Guy Daniëls op bezoek.

Die schrijver van kinderboeken is van opleiding kleuterleider. Hij trakteerde de kleuters en leerlingen van de eerste graad van de school in het kader van de ‘rode-neuzendag’ op een vertelmoment. Dat gebeurde in een speciaal voor de gelegenheid opgetrokken verteltent waarin de kinderen op een interactieve manier konden genieten van het actief-meespeel-verteltheaterstuk ‘heksenvirus’.