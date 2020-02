Vernieuwde OKay Herzele heropent op 28 februari als duurzame buurtsupermarkt Frank Eeckhout

25 februari 2020

15u52 0 Herzele OKay Herzele opent op vrijdag 28 februari opnieuw de deuren na een maand verbouwingswerken. De winkel, die dateert uit 2007, werd vernieuwd in de stijl van de OKay-buurtsupermarkten van de tweede generatie, met een opgefriste freshmart, extra koelmeubels, nieuwe broodhoek en diepvrieskoffers met glazen deksel.

Dankzij een frisse en moderne inrichting kan OKay Herzele zijn klanten nu nog beter bedienen, en het aanbod superverse producten nog beter uitspelen. “In de vernieuwde freshmart bijvoorbeeld komt ons uitgebreide aanbod vers fruit en verse groenten volledig tot zijn recht”, zegt store manager Kim Verstraeten. “Buiten de freshmart hebben we trouwens extra koelmeubels geplaatst, zodat de tapas, charcuterie en patisserie nog meer in het oog springen. Elke dag wordt er vers brood geleverd, en de winkelmedewerkers bakken hun kwaliteitsvolle koffiekoeken en broodjes nu af in een vernieuwde broodhoek.”

Ook de diepvriesafdeling werd onder handen genomen. Kim Verstraeten: “We hebben nu diepvrieskoffers met glazen deksel geplaatst. Zo zien klanten meteen de producten die erin zitten.” En aan de buitenzijde kreeg de gevel van de 630 vierkante meter grote winkel een likje verf en werden de groenzones rondom de parking, met plaats voor 60 auto’s, opgefrist. De fietsenparking werd uitgebreid tot 15 plaatsen. Er kunnen ook bakfietsen gestald worden, zodat het nog makkelijker wordt om met de fiets boodschappen te doen. Net als de andere winkelformules van Colruyt Group hecht OKay veel belang aan duurzaam bouwen, met een zo laag mogelijke milieu-impact. Daarom gebruikt het in de winkels van de tweede generatie zoveel mogelijk duurzame technieken en materialen. “In OKay Herzele gebruiken we geen fossiele brandstoffen”, zegt Kim Verstraeten. “Het koelsysteem werkt op propaan, een natuurlijk koelmiddel dat veel milieuvriendelijker is dan chemische koelmiddelen. Hierdoor daalt de CO2-uitstoot met 90 % in vergelijking met een klassiek koelsysteem. De vrijgekomen warmte van de koeling wordt gerecupereerd, de rest (75 %) van de warmte die we nodig hebben halen we uit de lucht. De winkel is ook thermisch goed geïsoleerd. En de ledverlichting verbruikt 30 % minder elektriciteit.”

Op donderdag 27 februari 2020, de dag voor de opening, kunnen alle klanten en buurtbewoners de vernieuwde winkel komen ontdekken tijdens een openingsreceptie van 18 tot 20 uur.