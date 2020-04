Verkeersveiligheid aan de Herzeelse schoolpoorten aangepakt Frank Eeckhout

16 april 2020

09u30 0 Herzele Ondanks de rust in de scholen was er de voorbije dagen heel wat bedrijvigheid aan een aantal Herzeelse scholen. “We zijn gestart met enkele werken om de leerlingen na de coronamaatregelen te verwelkomen in een veiligere schoolomgeving", zegt schepen van Openbare Werken Jan Van Damme (Open Vld).

Na het bezoek van een studiebureau, schepen van Onderwijs Benjamin Rogiers (Open Vld), schepen van Mobiliteit Jan Van Damme en medewerkers van de diensten jeugd en mobiliteit aan de Herzeelse schoolomgevingen, werd een plan opgemaakt om de verkeersveiligheid aan tien schoolomgevingen aan te pakken. Het vormt de start van een groter project om de verkeersveiligheid in alle schoolomgevingen in Herzele in de toekomst aan te pakken.

“De eerste stap bestaat uit een aantal generieke maatregelen die in tien schoolomgevingen op dezelfde manier worden toegepast. Die generieke maatregelen bestaan uit het plaatsen van twee vlaggenmasten ter hoogte van de school, een zebrapad ter hoogte van de schoolpoort, omegabeugels om de voetgangers richting zebrapad te leiden en een rode coating op de rijweg met aan het begin en einde van de schoolomgeving de vermelding “SCHOOL” in witte letters”, licht schepen Benjamin Rogiers toe.

Het plaatsen van de vlaggen is de eerste stap. “We kozen voor één algemene vlag die overal terugkomt en daarnaast één vlag met het logo van de school, om aan te geven welke school zich in die veiligheidszone bevindt”, vult schepen van mobiliteit Jan Van Damme aan. De komende weken worden de generieke maatregelen verder uitgerold, waardoor de schoolomgeving er anders zal uitzien als de kinderen opnieuw naar school kunnen.