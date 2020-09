Verdediger Arno Hiers zet Borsbeke op weg naar eerste seizoenzege: “Geduldig ons moment afgewacht” Kristophe Thijs

27 september 2020

11u05 0 Herzele Na de uitschuiver in de openingsmatch tegen Meerbeke heeft Borsbeke eindelijk de volle buit kunnen pakken. Tegen een stug en vooral verdedigend Eine was het flankverdediger Arno Hiers die de ban brak en zijn ploeg op weg zette richting een verdiende overwinning. De jongens van coach Sammy Van Den Bossche hopen nu dat de trein vertrokken is. “Want een top vijf is voor een ploeg met deze kwaliteiten toch het minimum”, meent Hiers.

De openingsmatch verloren en vorige week niet mogen spelen omwille van te veel spelers in quarantaine wegens de coronaproblematiek. Dat Borsbeke, door velen toch aangestipt als één van de titelfavorieten dit seizoen, zaterdagavond de nul van de tabellen wou krijgen, was duidelijk. “En daarvoor hadden we onszelf best wel wat druk opgelegd”, geeft linkerflankverdediger Arno Hiers aan. “We wisten dat we veel beter konden dan die matige prestatie tegen Meerbeke.”

Voorbereiding

Pas afgelopen dinsdag hervatte Borsbeke de trainingsarbeid nadat, omwille van de coronaproblemen, de ploeg een weekje naar individuele trainingsoefeningen overschakelde. “Best een lastige situatie”, geeft Hiers toe. “Een aantal spelers, waaronder ikzelf, moesten van onze werkgever verplicht in quarantaine blijven. Dit ondanks een negatieve test. Je kan dan moeilijk thuisblijven van je werk, maar wel gaan trainen. Nu goed, dinsdag hebben we de knopjes opgedraaid en vol de match tegen Eine voorbereid.”

Bij Borsbeke waren ze op hun hoede voor de roodhemden die een vier op zes hadden laten optekenen. “Van de scouting wisten we dat Eine een ploeg is die speculeert op de tegenaanval. Het was aan ons om geduldig te zijn en niet al te naïef op zoek te gaan naar het verlossende doelpunt. Met de brilscore bij de rust werd duidelijk dat we het tempo toch wat moesten opdrijven. En dan valt die penalty en neem ik mijn verantwoordelijkheid. Ik ben eigenlijk al sinds drie seizoenen de man van de strafschoppen bij Borsbeke. Maar zelfs na de 1-0 bleef Eine loeren op de counter. Na een scrimmage zorgde Roy (Janssens, red.) dan in de slotfase voor de verlossing.”

De nul is dus van de tabellen. “Sinds ik hier drie seizoenen geleden toekwam, gingen we telkens slecht van start in de competitie. Dit wilden we nu echt anders doen. Het mag ook een keer zonder een remonte te moeten maken. Twee jaar geleden eindigden we derde in de competitie. Het vroeger afgebroken vorige seizoen werden we tweede en dus lukt het misschien om nu de hoofdvogel af te schieten. Maar een must is het niet. De top vijf lijkt me wel het minimum voor een ploeg met onze kwaliteiten”, meent Hiers.