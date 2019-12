VBS Borsbeke zamelt eten en drinken in voor ‘Zonder honger naar bed in Herzele’ Frank Eeckhout

04 december 2019

16u07 1 Herzele Vrije Basisschool Borsbeke steunt tijdens de advent ‘Zonder honger naar bed in Herzele’. “Dat is een organisatie die voedingsmiddelen bezorgt aan sociaal kwetsbare gezinnen”, zegt directeur Karlien Teirlinck.

Tijdens de advent steunt VBS Borsbeke altijd één of andere verenigingen die zich inzet voor mensen met problemen. “Eerder steunden we al een weeshuis in Senegal. We hebben op onze school ook al een adoptiedochtertje in India. Dit jaar zoeken we het dichter bij huis, want ook hier zijn er mensen die elke maand de eindjes aan elkaar moeten knopen. Omdat niemand het verdient om met honger naar bed te gaan, hebben we aan de schoolpoort een bolderwagen geplaatst waar leerlingen en buurtbewoners eten en drinken kunnen deponeren dat nog even lekker blijft. De kar staat er nog tot 16 december tijdens de schooluren", laat directeur Karlien Teirlinck weten.