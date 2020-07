Van (pers)fotograaf tot barista: Guy (50) start met NR.20 hippe koffiebar tegenover Wattenfabriek Koen Moreau

08 juli 2020

09u02 0 Herzele Op zijn vijftigste gaat Guy Oosterlinck uit Herzele een totaal andere uitdaging aan. Na tien jaar als persfotograaf - voor kranten van het huidige Concentra en Corelio - en bijna 20 jaar als reportagefotograaf, slaat Guy een totaal nieuwe weg in. “Ik bouwde mijn zaak om tot koffiebar, maar blijf hier wel pasfoto’s maken.”

Schuin tegenover De Wattenfabriek aan het Solleveld in Herzele is sinds kort een gloednieuwe koffiezaak te vinden. In NR.20, niet toevallig met huisnummer 20, verwelkomt Guy Oosterlinck tegenwoordig jong en oud voor een smaakvolle espresso (machiato), cappucino of mochaccino met verwenbord, taart, boterkoek of Berlijnse bol.

Vlucht vooruit

“Ik ben al een hele poos gepassioneerd door koffie en volgde recent een opleiding tot barista. Nu de fotografie door de steeds groter wordende concurrentie van digitale fotografen en hobbyfotografen al dan niet in bijberoep steeds verder toeneemt, besloot ik de vlucht vooruit te nemen”, vertelt de man die na de toegelaten heropening van de horeca een bordje ‘open’ voor de deur zette.

Uitgestelde reportages

Daarmee kiest de fotograaf, die destijds in de voetsporen van zijn vader en persfotograaf Lucien Oosterlinck uit Gijzenzele trad, voor iets totaal anders. “Het is leuk af en toe jezelf opnieuw uit te vinden”, vertelt hij daarover. De fotoreportages bergt hij overigens niet volledig op. “Ik heb nog een aantal door de coronacrisis uitgestelde reportages op het programma en houdt mijn materiaal. Alleen is het nu geen verplichting meer om van te leven.”

Pasfoto’s

Naast de beperkte reportages blijft Guy wel beschikbaar voor het maken van pasfoto’s. Daardoor kan je tijdens het genieten van een koffie de barista van dienst plots in een hoekje van de zaak pasfoto’s zien schieten van baby’s, kinderen en volwassenen. “Uiteindelijk is dat een kleine moeite en een mooie dienstverlening voor inwoners van Herzele en omstreken.”

Democratische prijzen

Voor, na of zonder pasfoto kan genieten van een koffie, thee, chocolademelk, frisdrank of een streekbiertje tegen heel democratische prijzen van 2,50 tot 4 euro vlakbij de Trambaan op het terras voor de zaak, de beneden- en bovenverdieping op maandag, dinsdag en woensdag van 9 tot 17 uur, op vrijdag en zondag van 13.30 tot 17 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur. Donderdag is sluitingsdag.