Trouwen kan vanaf nu ook in de Wattenfabriek Frank Eeckhout

18 juni 2020

16u06 0 Herzele Vanaf nu kunnen koppels elkaar ook het jawoord geven in de Wattenfabriek in Herzele. Zaterdag vinden daar al twee huwelijken plaats.

Door de coronamaatregelen kunnen in de raadzaal van het Herzeelse gemeentehuis amper een tiental personen een huwelijk bijwonen. Maar nu de Nationale Veiligheidsraad het licht op groen zette om honderd aanwezigen toe te laten op een huwelijksplechtigheid, stelde de gemeente meteen ook de grote zaal in de Wattenfabriek ter beschikking van trouwers. “Daar kunnen in een later stadion van de afbouw van de maatregelen zelfs 200 personen binnen met respect voor de social distancing. En de trouwers hoeven voor het gebruik van deze unieke locatie geen meerprijs te betalen", zegt schepen van Burgerlijke Stand Benjamin Rogiers (Open Vld).