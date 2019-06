Trainer Jucoclub Herzele behaalt zevende dan Frank Eeckhout

03 juni 2019

16u26 0 Herzele Michel Van Assel (51) van Judoclub Herzele behaalde zijn zevende dan in het judo. Hij is meteen ook de jongste judoka die een zevende dan weet te behalen en komt daarmee terecht in een select groepje hogere graden van Vlaamse judoka’s

Michel Van Assel begon op zijn elfde met judo in Zelzate en genoot daar zijn jeugdopleiding tot aan tweede dan. Nadien transfereerde hij naar verschillende clubs. Sinds 2000 is hij hoofdtrainer en technisch directeur bij Judoclub Herzele. Hij begeleidt niet alleen judoka’s bij competities maar helpt hen ook bij gordelverhogingen. Tijdens zijn actieve carrière als topjudoka werd Van Assel 7 keer Belgisch Kampioen, 3 keer vice-kampioen en haalde hij 3 keer brons. Daarnaast behaalde hij verschillende medailles op internationaal/Europees niveau en behoorde een tijd tot de nationale selectie onder leiding van Jean-Marie De Decker.

Naast zijn trainerschap in Judoclub Herzele is Van Assel ook actief in de Vlaamse Judofederatie als talententrainer topsport om jonge talenten naar een hoger competitieniveau te lichten en treedt hij op als Olympisch judotrainer Deafsport. “Ik ben heel blij met deze nieuwe graad”, aldus Van Assel. “Maar voor mij is dit geen eindpunt. Ik wil ook nog die achtste dan behalen, maar daarvoor geldt een wachttijd van 11 tot 12 jaar. Even geduld dus nog.”