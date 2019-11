Toneelkring Die Bronne speelt hilarische komedie Frank Eeckhout

08 november 2019

15u12 0 Herzele Toneelkring Die Bronne uit Sint-Lievens-Esse brengt op zaterdag 9 november de première van de hilarische komedie van Filip Santens ‘H et testament van de baron’.

Baron de Riquemule, meneer Jean, is door zijn flamboyante levensstijl plotseling overleden aan een hartaanval. Terwijl de baron opgebaard ligt in zijn bureau is het huispersoneel –Firmin en Madeleine- druk in de weer om het bezoek te ontvangen dat een laatste groet wil brengen aan de baron. Zijn enige neef komt samen met zijn bazige vrouw op uitnodiging van de notaris het testament inkijken. Er zijn echter kapers op de kust. Enkele weken geleden kreeg de baron een brief van zijn minnares dat hun kortstondige romance, zo’n 25 jaar geleden, het leven schonk aan een tweeling Gino en Gina Cantucci.

Toneelkring Die Bronne nodigt iedereen uit om de familie te condoleren op 9, 16, 22 en 23 november om 20 uur en op 17 november om 15 uur in de Sint-Lievenskring in Sint-Lievens-Esse. Reserveren kan bij de spelers, het bestuur of op het nummer 0478/30.50.52.