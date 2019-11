Toneelgroep Torengalm borrelt en bruist in Bruistablet Frank Eeckhout

20 november 2019

13u31 0 Herzele Toneelgroep Torengalm brengt tijdens het weekend van 22, 23 en 24 november Bruistablet, een komedie van Frédérique Macron in een regie van Jan Loubin in CC De Steenoven in Herzele.

Je bent op zoek naar een job? Match Interim is the place to be. Patrick, Martine, Rita, Debby en Cynthia helpen je graag verder. Of je nu antropoloog, filosoof of bouwvakker wil worden, Match Interim vindt jouw droomjob. En zou het toch nog mislukken, dan krijg je van het team in elk geval een avond vol humor, verrassende wendingen en spannende verwikkelingen. Kaarten zijn te reserveren via www.torengalm.be of op het nummer 0486/22.80.43.

De acteurs van dienst zijn Karine De Pelecijn, Christine De Vuyst, Patrick Erauw, Freya Patho, Chloë Remy, Evelien Schollaert, Joris Schoonjans, Peter Souffriau, Jo Van Damme, Wim Van den Neste, Nathalie Van Der Linden en Bea Van Steenberghe.