TikTokker Celine Dept rondt de kaap van 10 miljoen volgers: “Kinderen blij maken, daar doe ik het voor” Frank Eeckhout

20 augustus 2020

13u33 6 Herzele Uitpakken met 10 miljoen volgers op de populaire app TikTok. De 20-jarige Celine Dept uit Herzele slaagde erin om dit huzarenstukje in nog geen anderhalf jaar tijd te realiseren. “Een lach op kinderen hun gezicht toveren, daar doe ik het voor", vertelt Celine.

TikTok is een app waar je korte (muziek)video’s op kan posten. De app is heel populair bij (jonge) tieners en is momenteel de meest gedownloade app ter wereld. Hiermee maakt TikTok van YouTube, Instagram en Twitter kleine broertjes. Elk land heeft wel z’n eigen sterren op TikTok, zoals de Amerikaanse Charli D’Amelio of de Nederlandse Nina Schotpoort. En in ons land is dat dus Celine Dept. Celine leerde TikTok kennen via haar Zottegemse vriend Michiel Callebaut (24). Vorig jaar in april postte ze haar eerste filmpje en amper vijf maanden later werden haar video’s al door 1 miljoen volgers, voornamelijk jonge tieners, bekeken. Op donderdag 20 augustus om 13.28 uur uur rondde ze als eerste Belgische de kaap van 10 miljoen volgers. Daarmee ligt ze meer dan 7 miljoen volgers voor op de nummer twee in België.

“Dat is gewoon te gek. Ik had nooit durven dromen dat het zo’n vaart zou lopen", reageert Celine euforisch. De populaire TikTokker wijt haar succes aan de spontaniteit van de filmpjes. “Michiel en ik blijven steeds onszelf. Zowel in onze filmpjes als tijdens onze opdrachten. Daarnaast proberen we creatief te zijn en en elke dag minstens één filmpje te posten. Overal waar we komen, zien we blije kindergezichten. Daar doe ik het voor", besluit Celine.