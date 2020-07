Tijdelijk geen bezoek in WZC Ter Leen Frank Eeckhout

24 juli 2020

18u35 6 Herzele Het gemeentebestuur van Herzele heeft beslist om voor het Woonzorgcentrum Ter Leen een nieuwe bezoekregeling uit te werken. Die gaat in vanaf dinsdag 28 juli. Tot die datum is er geen bezoek mogelijk. De tijdelijke onderbreking van het bezoek gaat onmiddellijk in.

“Er werd beslist om alle bezoek aan het WZC tijdelijk op te schorten tot maandagavond 27 juli”, legt waarnemend burgemeester Benjamin Rogiers (Open Vld) uit. “Dat betekent dat alle geplande bezoeken vanaf morgen, zondag en maandag niet zullen kunnen plaatsvinden. Vanaf volgende week dinsdag zal een nieuwe bezoekregeling van kracht zijn. Hoe het bezoek er dan zal uitzien, wordt snel gecommuniceerd. Hierover is er nog overleg tussen de verschillende coördinerende artsen van de woonzorgcentra uit de regio.”

Schepen van Sociale Zaken Hilde Van Impe (Open Vld) wil benadrukken dat er geen besmettingen zijn in het woonzorgcentrum. “De maatregel is puur preventief. Tot nu toe was de bezoekregeling voor de woonzorgcentra om menselijke redenen weer wat losser en was er bijvoorbeeld weer bezoek op de kamer mogelijk. Maar donderdag kregen alle woonzorgcentra duidelijke instructies dat dit niet meer mag. Enkel in specifieke situaties zoals bij palliatieve verzorging kan bezoek op de kamer nog. Voor het gewone bezoek wil de Vlaamse Taskforce, die de situatie in de Woonzorgcentra monitort, een meer veilige omgeving: ofwel in de open lucht, ofwel in beschermde ruimtes. In Ter Leen waren we hiervoor uitgerust, maar die veilige cabines moeten nu opnieuw geplaatst worden. We gaan dus terug naar de situatie van een maand geleden met bezoekersruimtes in de cafetaria en met een duidelijke afsprakenregeling.”