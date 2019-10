Tijdcapsule met herinneringen aan Academie gaat voor 25 jaar de grond in Frank Eeckhout

15 oktober 2019

12u25 0 Herzele De leerlingen van de Herzeelse Academie hebben een tijdcapsule met herinneringen begraven aan de ingang van de Wattenfabriek. “Binnen 25 jaar wordt de capsule opgegraven", zeggen de leerlingen.

Ter gelegenheid van 50 jaar Academie voor Podiumkunsten werd een tijdscapsule met herinneringssteen voorgesteld aan de inkom van De Wattenfabriek. Alle leerlingen van de Academie voor Podiumkunsten konden de afgelopen weken hun herinneringen aan hun academie op papier kwijt. Die herinneringen gaan voor 25 jaar de grond in. “Als de capsule opgegraven wordt zijn we rond de 40 jaar. Benieuwd of we dan nog weten wat er op onze briefjes staat", klinkt het bij de leerlingen