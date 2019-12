Theater Harbalorifa speelt stuk van Felix Timmermans Frank Eeckhout

12 december 2019

16u24 2 Herzele Theater Harbalorifa laat een nieuw licht schijnen over de klassieker ‘En waar de ster bleef stille staan’ van Felix Timmermans en vrolijkt de winteravonden graag op met een eigenzinnige interpretatie daarvan.

Verwacht je dus zeker niet aan een traditionele uitvoering van het aloude bekende kerstverhaal van Timmermans. Het verhaal kreeg een frisse, lokale en af en toe komische toets, met veel passie toegebracht door Kenny De Mulder, regisseur en bewerker van dienst. De voorstellingen van het kerstspel vinden plaats in CC De Steenoven in Herzele: op zaterdag 14 en 20 december is dat om 20 uur, op zondag 15 en 21 december om 15 uur. Tickets zijn te verkrijgen via www.harbalorifa.be of info@harbalorifa.be.