Theater Harbalorifa brengt Cyrano in De Steenoven Frank Eeckhout

02 maart 2020

16u45 0 Herzele Liefde, vriendschap, humor en misverstanden. Dat vat de klassieker Cyrano de Bergérac gespeeld door Theater Harbalorifa in een regie van Hugo De Cock min of meer samen.

Het toneelstuk van Edmond Rostand is gebaseerd op een echt gebeurd verhaal waarin twee mannen dingen naar het hart van de aantrekkelijke Roxane. Christian is knap, maar geen vlotte prater en durft Roxane niet aan te spreken uit schrik om dom over te komen. Cyrano daarentegen is een talentrijke dichter die worstelt met zijn uiterlijk. Beide heren gaan niet met elkaar in de clinch maar sluiten een uniek verbond: Christiaan is het gezicht van de liefde, Cyrano de schepper van de poëtische liefdesbrieven. Komt Roxane ooit achter de ware toedracht?

Verwacht je aan historisch uitgedoste acteurs in realistische duels op scène. De productie kwam immers tot stand in nauwe samenwerking met de Herzeelse schermclub Excalibur. Bestel je tickets voor een van de voorstellingen op donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag 14 maart in CC De Steenoven via www.harbalorifa.be.