Test je kennis op quiz van gezinsbond Frank Eeckhout

31 oktober 2019

13u33 0 Herzele Quizploegen kunnen op zaterdag 16 november hun kennis testen op de quiz van Gezinsbond Hillegem.

Deze avond is bedoeld voor iedereen die zich eens wil amuseren en is niet uitsluitend gericht op specialisten. Verschillende thema’s komen aan bod en de vragen worden geïllustreerd met foto’s en filmpjes. Teams bestaan uit maximum 5 personen en de deelnameprijs per team bedraagt 20 euro. Inschrijven kan tot 12 november via www.gezinsbondfusieherzele.be of op het nummer 09 /361.04.80. De quiz start om 20 uur en vindt plaats in zaal Sint-Antoniuskring aan de kerk in Borsbeke.