Storm, bliksem, donder en hagel: boom belandt op wandelpad aan de Burcht en wateroverlast op E40 KOEN MOREAU en FRANK EECKHOUT

20 juli 2019

17u13 15 Herzele De korte maar stevige bui die zaterdagnamiddag gepaard ging met donder, bliksem en hagel was de storm te veel voor een boom aan de Burcht in Herzele. Op de E40 was er even wateroverlast.

Rond 14.30 uur belandde een boom tegen de vlakte en op een wandelpad vlakbij de Burcht. Vrijwilligers van Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen brandweerpost Herzele zaagden de boom in stukken zodat er geen risico meer was voor passanten en het pad terug vrij was.

Op het moment dat de boom knakte, moest de Aalsterse brandweer eveneens naar de E40 tussen Erpe-Mere en Aalst. Zoals wel vaker kon de riolering er de overvloedige regenval niet tijdig wegwerken waardoor het er niet alleen door de neerslag gevaarlijk rijden, maar ook gevaarlijk glad was. De hinder verdween gelukkig even snel als de onweerswolken en het grijze wolkendek.