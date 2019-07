STEAMlab van GO! Atheneum Herzele bruist ook tijdens zomervakantie Frank Eeckhout

26 juli 2019

13u51 0 Herzele Terwijl het in heel wat middelbare scholen stil is, bruist het deze week van de activiteiten in Atheneum Herzele. Een twintigtal meisjes en jongens tussen 9 en 14 jaar leven zich er creatief uit in het STEAMlab van de school.

STEAM staat voor Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics. Leerkrachten en oud-leerlingen van de school nemen de ondernemende jongeren mee in de wondere wereld van de exacte wetenschappen, techniek en technologie, mét zelfs een knipoog naar sport. De sportdienst van de gemeente Herzele en het GO! Atheneum Herzele slaan de handen in elkaar voor dit succesvolle, unieke project. “De deelnemers leren de basis van het programmeren en zetten op deze manier het besturingssysteem van de lasercutter in werking om zo de gekste ontwerpen te realiseren. Tussendoor leren de jonge experten met een drone vliegen en lanceren zij een zelfgemaakte waterraket. In de namiddag staan telkens sportactiviteiten op het programma. Tijdens deze unieke, vernieuwende en uitdagende week komt de (sport)wetenschapper in elke deelnemer naar boven. Boeiend om te zien hoe door techniek en technologie de jongeren onderzoekend, innovatief, praktijkgericht én creatief bezig zijn”, zegt directeur Sandy Maegerman.