Startdag Markant Herzele met Jennifer Vrielinck Frank Eeckhout

26 augustus 2019

16u17 2 Herzele De startdag van Markant Herzele op woensdag 18 september in de mediabox in de Wattenfabriek wordt opgeluisterd door Jennifer Vrielinck. Na de voorstelling van het jaarprogramma praat zij over haar roman ‘Ondine: over sterke vrouwen, afwezige mannen en de zee’.

Opgegroeid in een omgeving vol sterke vrouwen die de ruggengraat van de Vlaamse visserij vormden, was Jennifer Vrielinck altijd geïnspireerd door het thema ‘sterke vrouwen’. Ze studeerde ‘Vrouwenstudies’ aan de universiteit van Tokyo en bestudeerde nadien pioniersvrouwen in het vroege Amerika en de rol van de eerste vrouwelijke ontdekkingsreizigers na Stanley. Sterke vrouwen zijn een terugkerend thema in haar werk. Zo ook in haar roman ‘Ondine: over sterke vrouwen, afwezige mannen en de zee’.

Eén rode draad is de levenswijsheid van Tante Roos, symbool voor de natuurlijke wijsheid van de ongeschoolde vrouw/moeder/echtgenote. Deze wijsheden bundelde Jennifer samen met haar kennis en ervaring tot deze inspirerende lezing. Een must-hear voor alle sterke vrouwen. Na de lezing volgt nog een receptie. Inschrijven kan tot 15 september door een mail te sturen naar debuysscherc@hotmail.com en kost 10 euro voor leden en 15 euro voor niet-leden.