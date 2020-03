Stallen even bedreigd door brandende mesthoop Frank Eeckhout

31 maart 2020

09u42 2 Herzele Een brandende mesthoop op een boerderij langs de Gentweg in Steenhuize-Wijnhuize dreigde maandagavond even de stallen op het erf in lichterlaaie te zetten.

“Hadden we de brand vijf minuten later opgemerkt, alles was weg want vlakbij lagen enkele strobalen. Gelukkig waren de hulpdiensten snel ter plaatse om de brand te blussen waardoor de schade beperkt bleef", getuigt de eigenares. Volgens de vrouw zorgde een vonk van een draaiende tractor ervoor dat de mesthoop vuur vatten.