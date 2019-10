Spreuken in straatbeeld voor 10-daagse Geestelijke Gezondheid Frank Eeckhout

04 oktober 2019

09u32 0 Herzele In het straatbeeld van Herzele duiken spreuken op naar aanleiding van de 10-daagse van Geestelijke Gezondheid. “Met deze spreuken willen we bij onze inwoners een instant glimlach opwekken en hen een goed gevoel geven”, zegt schepen van Sociale Zaken Hilde Van Impe (Open Vld).

In Herzele duiken sinds deze week allerlei spreuken op op de ramen van openbare gebouwen en etalages van handelaars. Fijne woordspelingen, deugddoende boodschappen en quotes om even bij stil te staan. “Dat het niet altijd even goed gesteld is met de geestelijke gezondheid van de Vlaming weten we al langer. Eén op drie Vlamingen krijgt zelfs ooit te maken met ernstige psychische problemen. Maar of het nu gaat over een tijdje niet goed in je vel zitten of psychische stoornissen, mensen durven het moeilijk ter sprake brengen. Er rust nog altijd een taboe op alles wat met geestelijke gezondheid te maken heeft”, ervaart schepen Hilde Van Impe.

Met deze actie wil Herzele vooral zichtbaarheid creëren en sensibiliseren. “Op openbare gebouwen in onze gemeente ontdek je spreuken. Maar ook handelaars doen enthousiast mee. De spreuken zijn afgestemd op het type locatie en dragen de hashtag #samenveerkrachtig. Samen Veerkrachtig is het thema van de 10-daagse en verwijst naar het belang van een helpende hand, een bemoedigend schouderklopje. Zorgen voor elkaar, dat is zorgen voor veerkracht. Veerkracht houdt in dat je ook ongeluk in je leven toelaat, dat je leert omgaan met tegenslagen. Met andere woorden: je mag gerust eens falen. Ik vind dat een mooie gedachte om mee door het leven te gaan", besluit Van Impe.