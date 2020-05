Sportschepen Rogiers aan de slag als toezichter op skatepark: “Nog steeds extra toezichters gezocht” Koen Moreau

22 mei 2020

10u13 0 Herzele Het verbod op niet-georganiseerd sporten zonder toezicht houdt de gemeente Herzele niet open om het skatepark te heropenen.

Doordat de gemeentelijke jeugddienst de organisatie op zich neemt en er steeds voor en volwassen toezichter gezorgd wordt, kan het skatepark in de Kerkkouter voortaan toch af en toe geopend worden. “Iets dat helaas nog niet alle dagen lukt”, vertelt eerste schepen Benjamin Rogiers (Open Vld).

Als schepen bevoegd voor jeugd gaf hij dinsdag alvast een keertje het goede voorbeeld. “Het skatepark is open met professioneel toezicht van yours truly tot 22 uur”, liet de man dinsdagavond weten via zijn Facebookpagina. Gelijktijdig lanceerde hij een oproep naar +18 begeleiders om hem bij te staan in de zware toezichthoudende taak op het naleven van de corona- en afstandsregels.

De zoektocht loopt overigens nog steeds waardoor je enkel via de Facebookpagina ‘Skatepark Herzele’ op de hoogte kan zijn wanneer er toezicht is en skaten bijgevolg toegelaten is. Wie bereid is om een oogje in het zeil te houden, kan dat laten weten via jeugd@herzele.be.

Opgelet: indien er inbreuken op de openingsuren worden vastgesteld, kan je een boete krijgen en riskeert het skatepark opnieuw te worden afgesloten.