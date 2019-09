Sporters beleven meer, ook in GO! BS De Trampoline Frank Eeckhout

18 september 2019

12u17 0 Herzele GO! BS De Trampoline in Herzele riep haar leerlingen woensdag op in sportoutfit naar school te komen. Heel wat kinderen gaven gehoor aan deze oproep.

Van 1 tot 30 september vindt de elfde editie plaats van de Maand van de Sportclub. Met deze actie wil Sport Vlaanderen de clubs en hun werking in de kijker plaatsen. Daarom roept Sport Vlaanderen alle scholieren op om op woensdag 18 september in de outfit van hun sportclub naar school te gaan. Ook GO! BS De Trampoline ging in op deze oproep. “We merken dat kinderen graag bewegen. Bewegen heeft trouwens een positieve invloed op de ontwikkeling van de hersenen, de sociale vaardigheden en het zelfvertrouwen. ‘Dag van je sportclub’ is dan ook de ideale gelegenheid om de positieve aspecten van sporten onder de aandacht te brengen", meent directeur Els Heirweg. Tijdens de lessen werd er tijd gemaakt om de ervaringen over hun sportclub te delen en zo ook andere kinderen aan te moedigen om zich aan te sluiten bij een sportclub. De schooldag werd afgesloten met een initiatie dans.