Speurders krijgen hulp van DVI en Civiele Bescherming in onderzoek naar internationale drugshandel Frank Eeckhout

20 mei 2020

12u02 26 Herzele Sinds geruime tijd voert de Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen, een onderzoek naar internationale drugssmokkel. Dinsdag werden er in dat kader acht huiszoekingen uitgevoerd Nederbrakel, Steenhuize, Deftinge en Geraardsbergen. Zes verdachten werden daarbij opgepakt voor verhoor.

Daarnaast werden er ook kluizen doorzocht bij meerdere banken. Bij deze zoekingen werden 37 auto’s (waaronder luxewagens en oldtimers) en 87 motorfietsen (voornamelijk van het merk Ducati) in beslag genomen, alsook andere waardevolle voorwerpen en een grote som cash geld. Tijdens de actie werden in België 6 verdachten opgepakt en meegenomen voor verhoor. Twee van hen zijn ondertussen aangehouden.

De speurders krijgen vandaag hulp van Disaster Victim Identification (DVI) en de Civiele Bescherming bij het doorzoeken van de verschillende panden en omliggende gronden. Zowel in Brakel als in Steenhuize worden de woning van verdachte Laurenzo V.M. als zijn vroegere fietsenzaak opnieuw doorzocht. “De mensen van de federale politie krijgen hierbij hulp van DVI. Zij zijn gespecialiseerd in het opsporen van verborgen holtes. Het is immers de bedoeling dat alle huiszoekingen grondig gebeuren. Ook de Civiele Bescherming verleent bijstand. DOVO staat stand-bye voor het geval ergens explosieven aangetroffen worden", laat hoofdcommissaris Patrick Willocx van de FGP Oost-Vlaanderen weten.

Meer info volgt later op de dag.