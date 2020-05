Speurders halen zwaar materiaal boven bij onderzoek tegen Laurenzo V.M.: graafwerken achter voormalige fietsenspeciaalzaak Best Bikes Koen Moreau Frank Eeckhout

21 mei 2020

12u47 7 Steenhuize De federale gerechtelijke politie van Oost Vlaanderen en de Civiele Beschemering waren ook op Hemelvaartsdag nog in de weer aan de voormalige fietsenspeciaalzaak Best Bikes in Steenhuize van Laurenzo V.M. uit Brakel.

Die was in 2017 slachtoffer van een kogelregen en granaatinslagen. Het onderzoek nu kadert in een grootschalige actie rond autozwendel en internationale drugshandel. Of er een verband is tussen de aanslagen en het onderzoek is niet zeker. Dinsdag werden al meer dan 120 luxewagens en moto’s in beslag genomen na huiszoekingen in Brakel, Deftinge, Geraardsbergen en Steenhuize. Vijf verdachten werden aangehouden.

Net als woensdag werd donderdag met de hulp van de Civiele Bescherming verder gezocht naar verborgen holtes. Een graafmachine werd ingezet achter de gebouwen van de voormalige fietsenspeciaalzaak. Of tot nu toe al iets gevonden werd is onduidelijk aangezien politie en parket nog niet communiceren over de resultaten van het onderzoek.