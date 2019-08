Spectaculaire travestieshow in CC De Steenoven Frank Eeckhout

28 augustus 2019

17u39 0 Herzele De Zottegemse zanger-entertainer Nico organiseert op zaterdag 14 september opnieuw een spektakelrijke travestieshow met de Gentse groep Les Folles de Gand.

Les Folles de Gand komt in volledige bezetting naar de CC De Steenoven in Herzele en brengt samen met dansgroep The Stardancers een totaal nieuwe show vol glitter, glamour, dans, humor, prachtige kostuums en perfecte imitaties van nationale en internationale sterren. Special guest dit jaar is de Gentse cabaretiére Carine Stevens. Zij brengt enkele dolkomische sketches. Tickets kunnen besteld worden op het nummer 0475/68.02.57 of via mail naar of ambiancemetnico@telenet.be