Sociaal Verhuurkantoor wil in 2025 1.000 woningen hebben voor de meest kwetsbaren Frank Eeckhout

29 januari 2020

11u34 0 Herzele Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Zuid-Oost-Vlaanderen wil tegen 2025 1.000 woningen hebben voor de meest kwetsbaren. Nu beheert SVK 600 woningen. “Om die groei te verzekeren en kwalitatief wonen te garanderen voor de meest kwetsbaren hadden we nood aan een nieuw kantoor. Dat kantoor opent donderdag de deuren op de OCMW-campus in Herzele.

SVK Zuid-Oost-Vlaanderen bestaat 20 jaar en viert dat met verhuis van de Stationsstraat in Herzele naar de OCMW-campus even verderop. Een nieuwe werkstek om de groei te verzekeren en kwalitatief wonen te garanderen voor de meest kwetsbaren werd noodzakelijk. Samen met OCMW-voorzitter Rita Vandenoostende knipt algemeen directeur Jonas De Vlieger op 30 januari het lintje door. “Mensen in nood kunnen bij ons terecht om betaalbaar en kwalitatief te huren. Verhuurders vinden bij ons omkadering en zekerheid. Enerzijds groeit de armoede en dringende woonnood in onze regio. Anderzijds ervaren verhuurders problemen. Wij zijn de milderende tussenschakel. Wij zorgen voor structuur en bemiddelen tussen de twee”, omschrijft Rita Vandenoostende de werking van het SVK.

Met de verhuis bereidt SVK Zuid-Oost-Vlaanderen zich voor om een 1000- tal woningen te beheren in 2025. “Het ontzorgen van zowel huurder als verhuurder vraagt toegankelijkheid en expertise. Ons team groeide intussen uit tot 21 medewerkers die samenwerken op verschillende expertisedomeinen. De toegankelijkheid voor private verhuurders, huurders en potentiële huurders moet kwalitatief zijn en discreet. Het nieuwe kantoor zorgt ook dat we toekomstgericht kunnen werken samen met onze structurele partners: OCMW’s, sociale huisvestingsmaatschappijen en welzijnsorganisaties uit de regio”, gaat Jonas De Vlieger verder.

“Onze nieuwe spreekruimtes zijn ideaal om het vertrouwen op te bouwen. Mensen voelen zich geborgen en dat is nodig. Na eerste gesprekken wordt de huurbegeleider het aanspreekpunt voor de kandidaat-huurder. Samen komen we tot een oplossing en in acute gevallen soms verbazend snel. Elke woning verhuurd via het SVK wordt opgevolgd door een vast team van een huurbegeleider en een patrimoniumbeheerder. Iedereen is altijd op zoek naar een recept voor een succesvolle organisatie. In ons geval denk ik dat dit onze toverdrank is om het vertrouwen te krijgen van al onze stakeholders. Dat is noodzakelijk om blijvend te gaan voor een betere woonkwaliteit voor de zwaksten. Dit tegen een redelijke huurprijs én met respect voor de verhuurder. De verhuurders komen via mond aan mond reclame bij ons terecht. Dat vertrouwen hebben we in de 20 jaar opgebouwd", besluiten De Vlieger en Vandenoostende in koor.

Heb je het zelf moeilijk en heb je nood aan een betaalbare woning of wil je graag een zekere verhuurovereenkomst met warmte voor de maatschappij? Stuur dan een mailtje naar info@svkzovl.be of bel naar het nummer 053/ 39.40.70.