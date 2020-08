Sociaal huis brengt voedselpakketten aan huis Frank Eeckhout

21 augustus 2020

11u11 1 Herzele Maatschappelijke werkers brengen de voedselpakketten in Herzele voortaan tijdelijk zelf naar de hulpbehoevenden. “Normaal worden de voedselpakketten afgehaald, maar door de coronacrisis is dat niet meer mogelijk", zegt schepen van Sociale Zaken Hilde Van Impe (Open Vld).

Wie financiële moeilijkheden heeft, kan van het Sociaal Huis een voedselpakket krijgen. Die voedselpakketten worden normaal gezien afgehaald, maar de coronapandemie steekt daar een stokje voor. “We wilden deze mensen evenwel niet in de steek laten. Dus besloten onze maatschappelijk werkers om de voedselpakketten huis-aan-huis te leveren. Helemaal coronaproof, maar wel een intensief alternatief. Onze cliënten worden op voorhand op de hoogte gebracht dat een pakket met onder andere pasta, confituur, koffie, limonade, melk, tomaten, sperziebonen en sardienen aan huis wordt geleverd. Dat wordt bijzonder positief onthaald. Ik wil de maatschappelijke werkers dan ook van harte bedanken voor hun inzet", zegt schepen Hilde Van Impe.

De schepen vindt het belangrijk dat kwetsbare inwoners en gezinnen niet vergeten worden in deze periode. “De voorbije maanden werden dan ook heel wat initiatieven genomen. En er volgen er nog. Iedereen die naar ons Sociaal Huis komt, krijgt een gratis flesje alcoholgel mee naar huis. Handhygiëne kost geld en daar wordt weleens op bespaard. We werken momenteel ook aan een lokale steunbon die kwetsbare gezinnen in de Herzeelse handelszaken kunnen besteden. Daarnaast werken we ook aan een systeem van 1-euromaaltijden", geeft Van Impe nog mee.