Sociaal Huis biedt hele maand maaltijden aan voor 1 euro Frank Eeckhout

09 september 2020

09u00 2 Herzele Tijdens de maand september biedt het Sociaal Huis 1 euromaaltijden aan voor kwetsbare personen en gezinnen. “Met dit initiatief wordt opnieuw een actie uit het relanceplan uitgevoerd”, vertelt schepen van Sociale Zaken Hilde Van Impe (Open Vld).

De coronacrisis is zonder twijfel ook een economische crisis. Kwetsbare personen en gezinnen worden daarbij extra hard geraakt. “Daarom hebben we in ons relanceplan heel wat acties uitgewerkt. Één ervan is het aanbieden van 1 euromaaltijden. Hiervoor werd een budget van 1.200 euro voorzien. De maaltijden worden bereid door de keuken van het sociaal restaurant en kosten 1 euro per persoon. Na een kort gesprek met een maatschappelijk werker van ons Sociaal Huis, die oordeelt of de persoon of het gezin in aanmerking komt voor deze actie, kan er in de maand september twee keer per week een maaltijd aangekocht worden. Wie hierop dus een beroep wil doen, maakt best een afspraak met ons Sociaal Huis. Dat kan op het telefoonnummer 053 60 33 14 of via mail naar sociaal.huis@herzele.be", laat schepen Hilde Van Impe weten.

De verkoop van deze 1 euromaaltijden wordt bewust in september georganiseerd. “De maand september is vaak een moeilijke en dure maand. Denk aan de aankoop van schoolboeken en schoolmateriaal. Studenten moeten inschrijvingsgeld of een abonnement betalen. Heel wat gezinnen moeten ook al aan de aanschaf van verwarming denken, omdat ze verwarmen met stookolie of hout. De sportclubs starten op en dus moet het lidgeld betaald worden. Voor gezinnen en personen die het financieel moeilijk hebben, geven deze maaltijden wat ademruimte”, besluit de schepen.