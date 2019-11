Sint-Maarten pleziert kinderen van Vrije Basisschool Borsbeke Frank Eeckhout

13 november 2019

15u34 1 Herzele Naar jaarlijkse traditie kwam Sint-Maarten opnieuw langs bij de kinderen van de Vrije Basisschool in Borsbeke.

Om de kinderen te laten stralen in de donkerste periode van het jaar, had de Sint voor elke leerling een gepersonaliseerd fluohesje meegebracht. Daarnaast zat er in de zakken van de Zwarte Pieten nog nieuw speelgoed voor elke klas om het spelen op de speelplaats en in de klas nog leuker te maken. En uiteraard werden er ook heel wat koekjes en chocolade uitgedeeld.