Sculptuur ‘Wereldhoofd’ landt (voor even) in Herzele Frank Eeckhout

02 september 2019

10u30 0 Herzele In het educatief park aan de Graaf Du Parclaan in Herzele staat sinds enkele dagen de sculptuur ‘Wereldhoofd’. “Deze sculptuur werd gemaakt door het Cura-collectief waarvan Vincent Malstaf uit Steenhuize deel uitmaakt”, zegt schepen Heidi Knop (Open Vld).

Wereldhoofd heeft de vorm van een hoofd/brein waar je in kan stappen. “Binnenin is het hout zwartgeblakerd, als het zwarte gat van ons brein dat zichzelf niet kan waarnemen. De hersenen zijn het enige orgaan dat geen pijn kan voelen. Tegelijkertijd is dat het centrum van al onze waarnemingen. Het wereldhoofd is daarmee vooral een beeld om te verkennen en te beleven", zegt de schepen. De installatie stond eerst in Haaltert en daarna in Ninove. Tot en met het voorjaar van 2020 blijft het in Herzele.