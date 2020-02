Schoorsteenbrand tijdens stormweer en schade aan daken Koen Moreau

16 februari 2020

11u30 0

De vrijwilligers van brandweerpost Herzele mochten tijdens de voorbode van storm Dennis zondagochtend al verschillende keren de lucht in.

Rond 8.30 uur was er een schoorsteenbrand in de Hoogstraat. Die was snel onder controle. Niemand raakte gewond en het gebouw liep geen schade op. Verder werd de brandweer nog opgeroepen voor enkele losgekomen dakpannen langs de Groenlaan en een probleem met de roofing op het dak van de Wattenfabriek.