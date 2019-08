Samenwerking politiezone en Securail op eerste schooldag Frank Eeckhout

29 augustus 2019

12u27 7 Herzele Politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem en Securail gaan op maandag 2 september samenwerken om de eerste schooldag in goede banen te leiden.

Op maandag 2 september begeven zich opnieuw heel wat scholieren op de baan. “Hierbij gebruiken een aantal onder hen de trein als verplaatsingsmiddel”, zegt burgemeester Johan Van Tittelboom (Open Vld). “Dit zorgt voor een verhoogde drukte aan de stations binnen de politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem. Onze politiezone wil ook die dag hun veiligheidstaak opnemen en hun aanwezigheid in het straatbeeld tonen. Dat gaat vooral gebeuren op de wegen van en naar de school. Dit jaar doen ze dat samen met een externe partner: Securail, de veiligheidsdienst van de NMBS. Securail zal extra controles uitvoeren. Denk aan ticketcontrole, maar ook aan het bewaken van de rust. De politiezone voert geen controles uit, maar is preventief aanwezig in het straatbeeld en komt tussen bij eventuele incidenten", aldus Van Tittelboom.