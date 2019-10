Samen met Natuurpunt op zoek naar paddenstoelen Frank Eeckhout

11 oktober 2019

10u15 0 Herzele Natuurpunt Herzele gaat op zondag 20 oktober op zoek naar paddenstoelen. Tijdens een wandelingen ontdek je de verschillende geuren en vormen van paddenstoelen.

Herfst betekent ook paddenstoelen, en die staan garant voor een waaier aan geuren. “Niet elke zwam ruikt naar champignons. Amandel, bubblegum, frituurolie, anijs of kokos: je kan het zo gek niet bedenken of er is wel een paddenstoel die ernaar ruikt. We besteden aandacht aan de verschillende soorten en gaan ook dieper in op de standplaats, samenleven met andere organismen (bomen) en de manier waarop men ze kan herkennen. Verder is het niet alleen kijken, maar ook betasten, proeven en ruiken. Ook volksgeloof en legendes komen aan bod", zegt natuurgids Frederik Dierickx.

De wandeling is gratis en start om 9.30 uur aan het Natuurhuis in Sint-Antelinks.