Ruim 197.000 euro voor renovatie sanitair blok in VBS Hillegem Frank Eeckhout

30 december 2019

10u10 2 Herzele Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert € 197.129,68 in de Vrije Basisschool in Hillegem. “Het geld wordt gebruikt voor de renovatie van het sanitair blok", weet Michiel Pletinckx, voorzitter van N-VA-Herzele.

Deze investering gebeurt via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION). “Er is echt wel nood aan een nieuw sanitair gedeelte voor de school. De school levert fantastisch werk en kan deze stevige financiële impuls zeer goed gebruiken. Een mooi nieuwjaarsgeschenk", reageert Michiel Pletinckx.