Reuzenbellenfeest in GBS De Vlindertuin Frank Eeckhout

14 september 2020

10u41 0 Herzele Om het jaarthema extra in de verf te zetten, experimenteerden de kleuter van Gemeentelijke Basisschool De Vlindertuin in Borsbeke met zeepsop en water om allerhande bubbels te maken.

Met ‘Bubbels’ als jaarthema speelt GBS De Vlindertuin in op de actualiteit. Om aandacht te vragen voor het thema waagden de kleuters zich aan een reuzenbellenfeest. “Met een vijver vol sop en een heleboel bellenstokken, maakten we er samen met Lappie Lapstok een groot feest van. Grote, kleine, lange, kronkelende, stijgende en knappende bellen: iedereen mocht op eigen risico proberen reuzenbellen te blazen, want het was wel een beetje verslavend", knipoogt kleuterjuf Sophie.