Recordjaar voor paddenoverzetactie in Ternatstraat Frank Eeckhout

31 maart 2020

09u31 0 Herzele 2020 is een recordjaar voor de paddenoverzetactie in de Ternatstraat van Natuurpunt Herzele.

De paddenoverzet in de Ternatstraat in Herzele is afgelopen, de schermen zijn intussen verwijderd. “Onze vrijwilligers hebben maar liefst 2.338 padden overgezet. We hebben niet alleen in de ochtend gecontroleerd, maar ook ‘s avonds en dan ook veel padden overgezet die niet in de emmers verzeild geraakten maar op hun gemak de Ternatstraat aan het oversteken waren. Daartussen zaten ook 3 groene kikkers en 60 bruine kikkers. Salamanders hebben we niet aangetroffen", laat Geert Jackers weten.