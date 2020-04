Radioamateur maakt gebruik van speciale roepnamen tijdens coronacrisis Frank Eeckhout

17 april 2020

10u33 3 Herzele Radioamateur Peter Waterschoot uit Herzele stuurt sinds deze week de boodschap ‘Stay Safe, stay home, good luck’ de wereld in. “Met mijn boodschap draag ik bij aan de ‘Stay at home / and stop covid-19-campagne’ van de Federale overheid", legt Peter uit.

Radioamateurs hebben onderling geen problemen met social distancing. Hun radionetwerken gaan via radiogolven de hele wereld rond zonder dat ze met iemand fysiek in contact komen. Amateurradio-operators staan bekend als communicatoren tijdens de gelukkige dagen, maar ook in tijden van crisis staan ze paraat. Peter Waterschoot (ON4BWT) is al van 1981 een erkende en vergunde radioamateur. Daarnaast is hij ook bestuurslid van de Koninklijke Unie van Belgische Radioamateurs (UBA). Vanuit zijn radiokamer gebruikt hij het speciaal roepteken, ook wel eens call signs genaamd, ‘OT7STAYSAFE’.

“Het roepteken is toegekend voor één maand. Elke dag help ik deze boodschap verspreiden over de hele wereld. Die boodschap kwam al door in andere Italië, Australië, Spanje, de VS, Canada, de Falklandeilanden en Brazilië. Hoe meer mensen we bereiken, hoe sneller we de crisis onder controle kunnen hebben. Met onze boodschap willen wij ook hoop uitsturen en ons respect voor de hulpverleners tonen", zegt Peter.