Radio Star zendt verzoekprogramma uit van MFL Herzele voor mensen in eenzaamheid Frank Eeckhout

16 maart 2020

10u35 1 Herzele Om de eenzaamheid van bewoners van de woonzorgcentra wat draaglijker te maken slaan radio Star en MFL Herzele de handen in elkaar om een verzoekprogramma in elkaar te knutselen.

Om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn een reeks federale maatregelen van kracht. Zo mogen bewoners in woon- en zorgcentra al geen bezoek meer ontvangen tot 19 april. “MFL-Herzele wil de bewoners toch wat liefde brengen in deze eenzame tijden met een speciaal verzoekprogramma. Op zaterdag 21 maart van 13 tot 15 uur zullen Benjamin Rogiers en zijn sidekicks Els Coppens en Caroline De Vadder ‘Met Feel Liefde’ verzoekplaten draaien enkel voor bewoners van woon-en zorgcentra.

Ken jij ook iemand die we kunnen blij maken met een plaatje in de radio? Heb je een speciale boodschap voor iemand? Mail naar mfl@radiostar.be of bel op zaterdag 21 maart tijdens het programma naar Radio Star op het nummer 053/63.05.62", roepen de radiomakers op. Met de medewerking van Tuincentrum Goessens uit Aaigem worden bovendien meerdere bloemetjes uitgedeeld.